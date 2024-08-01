تناول الأكل الصحى بطريقة خاطئة يعرضك لمشكلات صحية.. اعرف الطريقة

كتبت إيناس البنا

تناول الطعام الصحي مفيد بلا شك، ولكن هناك بعض الأطعمة التي على الرغم من كونها صحية، يمكن أن تكون ضارة بالصحة إذا تم تناولها بطريقة غير مناسبة أو بشكل مفرط، في حين يتم تصنيف الأطعمة غالبًا على أنها "جيدة" و"سيئة"، فإن جميع الأطعمة يمكن أن يكون لها مكان في نظام غذائي صحي، بشرط أن يتناولها المرء باعتدال، مع التوازن والتحكم في الحصص والتنوع، وهو حسب موقع هيلث سايد كالتالى:

السمن البلدى

إن السمن غالبًا ما يُشاد به باعتباره مليئا بالعناصر الغذائية، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة السمن إلى تكوين مركبات ضارة، يمكن لملعقة من السمن أن "ترفع" من جودة وجباتك، لكن القلي العميق ليس أفضل طريقة للاستمتاع بها.

الأرز

على الرغم من أن الأرز يوفر الطاقة الأساسية، إلا أنه لا ينبغي الإفراط في تناوله، يجب على الشخص أن يوازن بين طبقه من البروتينات والألياف لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

المخللات

تعتبر المخللات من مصادر البروبيوتيك الغنية بمضادات الأكسدة، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الصوديوم لذا، من المهم تناولها باعتدال.

جوز الهند

يعتبر جوز الهند غنيًا بالدهون الصحية، كما أنه غني بالعناصر الغذائية ويعتبر من أفضل الأطعمة الدهنية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويجب أيضًا الاستمتاع به باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

قاعدة الأكل الصحي

من المهم تناول الطعام "دون الشعور بالذنب أو التقييد"، وأن النظام الغذائي المتوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية.