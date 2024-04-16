لو بتلعب يوجا.. اعرف الأطعمة الصحية لتناولها قبل الجلسة وبعدها

كتبت مروة هريدى

اليوجا ليست مجرد نشاط بدني ولكنها ممارسة شاملة تغذي جسمك وعقلك، إنه يربط بين جسدك وروحك ويمنحك الطاقة والهدوء، فإذا كنت تمارس اليوجا، فمن المهم الانتباه إلى ما تأكله قبل وبعد جلساتك، حيث أن مراعاة نظامك الغذائي سيحقق أقصى فائدة من ممارسة اليوجا، حسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. أطعمة يمكنك تناولها قبل اليوجا



الفاكهة



تناول الفواكه يمكن أن يعزز صحة العضلات، وهي أطعمة رائعة يجب استهلاكها قبل ممارسة جلسة اليوجا، مثل الموز والتوت والتفاح، فهي فواكه سهلة الهضم وتوفر طاقة سريعة دون أي ثقل على المعدة.

كل الحبوب



تشير الدراسات إلى أن تناول الكربوهيدرات قبل اليوجا يمكن أن يتحمل أداء التمرين. الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان، والخبز المحمص من الحبوب الكاملة غنية بالكربوهيدرات المعقدة. إذا كنت تستهلكها قبل جلسة اليوغا الخاصة بك، فسوف توفر الطاقة طوال فترة الممارسة.

الزبادي



يمكن أن يوفر الزبادي العادي مصدرًا جيدًا للبروتين والبروبيوتيك، وهى مفيدة لعملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.

العصائر

إن مزج الفواكه والخضروات الورقية ومصدر البروتين مثل الزبادي يمكن أن يصنع مشروبًا منعشًا ومغذيًا قبل اليوجا.

المكسرات والبذور



وفقا لدراسة تقول أن الألياف الموجودة في المكسرات والبذور يمكن أن تنشطك دون أن تجعلك تشعر بالشبع أثناء ممارسة اليوجا، مثل اللوز أو الجوز أو بذور اليقطين والتي ستوفر لك توازنًا جيدًا من البروتين والألياف والدهون الصحية.

الترطيب



من المهم أن تحافظ على رطوبة جسمك قبل جلسة اليوجا للحفاظ على طاقتك سليمة، وبصرف النظر عن مياه الشرب، يمكن أن يكون ماء جوز الهند إضافة رائعة لترطيب الجسم لأنه سيساعدك على تجديد المعادن.

أطعمة يمكنك تناولها بعد جلسة اليوجا



بعد جلسة اليوجا لتجديد النشاط، من الضروري إعادة تزويد جسمك بالعناصر الغذائية المناسبة للمساعدة في التعافي وإصلاح العضلات، لذلك من المهم تناول وجبة متوازنة أو وجبة خفيفة في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد ممارستك لليوجا، على أن تحتوى هذه الوجبة على أطعمة غنية بالبروتين، لدعم إصلاح العضلات ونموها.

يمكنك أيضًا تناول الخضروات الورقية الغنية بمضادات الأكسدة بعد تمرين اليوجا لمنع آلام العضلات ودعم التعافي، مثل السبانخ أو اللفت أو البروكلي لتقليل التهاب العضلات.

من المهم أيضًا الحرص على الترطيب بعد جلسة اليوجا، خاصة بعد فقدان كمية من العرق، لذلك احرص على تناول الكثير من الماء طوال اليوم لتبقى رطبًا.