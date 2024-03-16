كتبت فاطمة خليل

بعض الأشخاص يكون لديهم استعداد وراثي لزيادة الوزن والسمنة، وبحسب الخبراء يجب عليك التفكير في جودة طعامك، وليس فقط عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الطبق الذى تتناوله، في هذا التقرير نقدم 4 طرق عملية للتخلص من السمنة الوراثية، بحسب موقع "CNN".

4 طرق عملية للتخلص من السمنة الوراثية



حاول الاعتدال في الأكل

بحسب ما جاء في كتاب "الأكل الجيني: علم السمنة وحقيقة اتباع نظام غذائي" للكاتب الدكتور جايلز يو، عالم الوراثة المشهور عالميًا في جامعة كامبريدج والرائد في مجال أبحاث السمنة، أنه يجب أن تقلل من تناولك للطعام بشكل شامل.

تناول كمية أقل قليلاً من كل شيء، وحذر الكتاب من محاولة التوقف تمامًا عن المجموعات الغذائية التي غالبًا ما يتم ربطها بزيادة الوزن، مثل الكربوهيدرات أو الدهون.

تناول الأطعمة بطيئة الهضم



اختر الأطعمة بطيئة الهضم التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، أحد الأمثلة هو البروتين، اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يجعلك تشعر بالشبع، وكذلك فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف يجعلك تشعر بالشبع أيضًا.

الجودة أهم من السعرات الحرارية



خذ بعين الاعتبار جودة الطعام بأكمله، وليس مجرد كمية السعرات الحرارية، فلا تحسب السعرات الحرارية بشكل أعمى لأن السعرات الحرارية تخبرك عن كمية الطعام؛ لا تخبرك عن الجودة الغذائية للطعام ولا يخبرك بكمية البروتين، وكمية الألياف، وكمية الملح، وكمية المغذيات الدقيقة الموجودة.

لا تحرم نفسك من أي نوع من الطعام

عند مناقشة الأنظمة الغذائية، يتحدث الناس بلا داعٍ عن استبعاد ما يسمى بالأطعمة السيئة بدلاً من فهم كيفية تفاعلها مع الطعام.

بعض الناس يحتاجون إلى تناول كميات أقل من الطعام بدلا من منعه نهائيا.