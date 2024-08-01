اليوم السابع
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بدء مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية فى طهران

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:32 ص
بدء مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية فى طهران إسماعيل هنية
وكالات

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بدأ تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، صباح الخميس، بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية، في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن جثمان هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران حيث اغتيل.

وقال بيان صادر عن الحركة، إن "جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد تشييع رسمي في طهران"، التي أعلنت الحداد 3 أيام.

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال الحرس الثوري في بيان: "استهدف مقر إقامة هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران"، مما أدى إلى مقتله هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".







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