الحكومة السودانية تستنكر اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بطهران

أ ش أ

استنكرت حكومة السودان، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه في وقت سابق الأربعاء بالعاصمة الإيرانية "طهران".

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - إن حكومة السودان تؤكد رفضها وإدانتها لاستخدام التصفية الجسدية ضد "الخصوم السياسيين".

وكانت السودان قد شهدت الأربعاء محاولة اغتيال لرئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وقد نجى الأخير من المحاولة بعد سقوط عدد من القتلى من أبناء الجيش السودانى دفاعا عنه فى هجوم نفذته مسيرات، وكان البرهان يحضر حفلا لتخرج مجموعة من الضباط فى منطقة جيبيت بالبحر الأحمر.

