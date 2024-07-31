اليوم السابع
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دفن جثمان إسماعيل هنية فى قطر يوم الجمعة المقبل

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:07 ص
دفن جثمان إسماعيل هنية فى قطر يوم الجمعة المقبل إسماعيل هنية
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، مواراة جثمان إسماعيل هنية الثرى في العاصمة القطرية الدوحة بقطر بعد صلاة الجمعة وبمشاركة جماهيرية كبيرة.

أعلنت حركة حماس، صباح الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، وأكدت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنيه أدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه.

بدورها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، الذي استشهد في عميلة اغتيال جبانة في العاصمة الايرانية، ليلتحق بكوكبة من قادة ومناضلي الشعب الفلسطيني الذين سقطوا شهداء من اجل فلسطين وحريتها.

وأكد الجبهة أن هذه الجريمة، ورغم قساوتها على شعبنا ومقاومته وحركته الوطنية، فإنها تؤكد من جديد اننا امام معركة صعبة وطويلة مع عدو غادر لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم والمجازر، سواء ضد قادة كبار او ضد اطفال ونساء، لكن مرة جديدة يسقط هذا العدو في اوهامه ان هو اعتقد ان اغتيال قادة المقاومة سيوقف فعل المقاومة الذي أصبح متجذرا لدى كل ابناء شعبنا الفلسطيني..

وأشار الجبهة الديمقراطية إلى أن استشهاد القائد "هنية" هو خسارة كبيرة لشعبنا ومقاومته، نظرا للدور الهام الذي لعبه في مسيرة المقاومة والعمل الوحدوي، لكننا على يقين ان مشروع المقاومة سيزداد توهجا، ولن تزيدنا عمليات الاغتيال الجبانة الا صلابة وايمانا بحقنا في ارضنا، وعزيمة على مواصلة مقاومتنا ضد العدو الصهيوني.. فكل قادة وابناء شعبنا هم مشاريع شهادة على طريق الانتصار وانتزاع حريتنا..

 







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