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تفاصيل جنازة إسماعيل هنية غدا.. خامنئى يؤم الصلاة والنعش ينطلق من جامعة طهران

الأربعاء، 31 يوليو 2024 07:41 م
تفاصيل جنازة إسماعيل هنية غدا.. خامنئى يؤم الصلاة والنعش ينطلق من جامعة طهران صورة إسماعيل هنية تتصدر شوارع طهران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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‏نشرت وكالة تسنيم الإيرانية، تفاصيل جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله داخل مقر إقامته شمال العاصمة طهران، وذكرت الوكالة أن مراسم الجنازة ستبدأ الثامنة والنصف صباحاً، بإقامة صلاة الجنازة علي جثمانه بإمامة المرشد الأعلي آية الله علي خامنئي بمصلي جامعة طهران الكبير.

ووفقا للوكالة سيتم تشييع النعش من جامعة طهران في مراسم جنائزية شعبية ويتجه النعش حتي ميدان آزادي (الحرية).

وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، مواراة جثمان إسماعيل هنية الثرى في العاصمة القطرية الدوحة بقطر بعد صلاة الجمعة المقبل وبمشاركة جماهيرية كبيرة.

وكانت أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي بيان آخر، قال الحرس الثورى الإيرانى "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

وكان هنيّة يتواجد في طهران، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، والذي كان قد التقاه، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الإيرانية كذلك، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية التفاصيل الأولى لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وذكرت الوكالة أن الشهيد هنية الذى زار إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، وكان يتواجد في أحد المباني الخاصة شمالي طهران عندما استشهد بمقذوف من الجو.







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