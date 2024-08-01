أجواء شديدة الحرارة وأمطار جنوبا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 01 أغسطس 2024 إلى الثلاثاء 06 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:



- الخميس 01 أغسطس :نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط ) بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح ) وسرعة الرياح 30 : 40 كم / ساعة) وارتفاع الامواج ( 1.5 م : 2 م).

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد ) يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

- من الجمعة 02 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس ، استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع البوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.