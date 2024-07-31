الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الهيئة اليوم اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.