اليوم السابع
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الأرصاد: اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والأمواج 3.5 متر

الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:13 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والأمواج 3.5 متر حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج  من (2 :3.5  متر).

 

وناشدت هيئة الأرصاد المصطافين على الشواطئ توخى الحيطة والحذر، واتباع تعليمات إدارات الشواطئ وعدم التعمق فى البحر.

 

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

كما يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.







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