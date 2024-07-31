اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف سبب تساقط الأمطار فى فصل الصيف

الأربعاء، 31 يوليو 2024 04:00 ص
الأرصاد تكشف سبب تساقط الأمطار فى فصل الصيف حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مناطق من أقصى جنوب البلاد بالتحديد في أسوان ومدينة أبو سمبل وحلايب وشلاتين طقسا متقلبا ومفاجئا، فالبرغم من ارتفاعات درجات الحرارة التي تصل لـ45 درجة، إلا أن الأمطار تفاجئ الجميع في هذه الأيام والتي تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بنشاط رياح ورمال مثارة، وهو ما جعل البعض يتعجب ويتساءل كيف تمطر فى فصل الصيف، وكيف يحدث هذا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

تقرير للهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار إلى أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي، وربما يحدث عاما بعد عام، ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، موضحا أن الحزام المداري هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يؤدي إلى تلاقي هذه الكتل إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا (منابع النيل)، موضحا أنه خلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لا تتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.







أمطار

أمطار الصيف

الأمطار

فرص الأمطار

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة