اليوم السابع
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أجواء شديدة الحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 01 أغسطس 2024 01:44 م
أجواء شديدة الحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 01 أغسطس 2024 إلى الثلاثاء 06 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ، كما يلى :


الخميس 1 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

الجمعة 2 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة  والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

السبت 3 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الأحد 4 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الإثنين 5 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الثلاثاء 6 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة


ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع البوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.

 







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