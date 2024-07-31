اليوم السابع
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ونشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط..

طقس شديد الحرارة غدا رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:19 م
طقس شديد الحرارة غدا رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع غدا نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط على بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، وسرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والواد الجديد، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.







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