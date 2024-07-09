محافظ الأقصر يناقش مشروعات حياة كريمة فى مدينتى إسنا وأرمنت

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بمدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر اهتمام أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسني منصور، رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، أن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير 157 مشروعا، تتضمن مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، ونقاط إطفاء وإسعاف، وإنشاء وتطوير الوحدات الاجتماعية، وإنشاء مركز تنمية أسرة، وإنشاء مركز تأهيل، وتوصيل شبكات الكهرباء.

كما نوه إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى مركزي القرنة والبياضية.

كما شهد الاجتماع عرضا تفصيليا للمشروعات الجاري تنفيذها بالبر الغربي ومنها تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي وإنشاء ممر زجاجي وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالي واللانشات بكورنيش البر الغربي، وإنشاء جراج للحافلات السياحية واخر للدواب ملحقا بالكورنيش الجديد ضمن خطة تطوير كورنيش البر الغربي، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربي والمرسى السياحي القديم ، وأعمال القطاع الجنوبي لكورنيش البر الغربي.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وصلاح برعي مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير للشئون المالية، والمهندس هانى طايع، مدير عام جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، وياسر جاد مسئول الخطة الاستثمارية.

فيما واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، وأحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر، حيث تفقد المحافظ المحاور المرورية بمدينة الأقصر وشملت تلك المحاور موقع كوبري مزلقان القراريش والمحاور المؤدية إليه بعد تحديد الكثافة المرورية والدراسات الخاصة بالكوبري خاصة الموقع الحيوي للكوبري، وذلك لرفع معاناة الأهالي.

كما تفقد المحور المروري الموازي لخط السكة الحديد من الناحية الشرقية ودراسة المعوقات، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري، وشملت الجولة تفقد شارع النيابة الإدارية بعرض 20 متر والشوارع المتفرعة منه، حيث أصدر المحافظ تعليماته الفورية بسرعة تمهيد تلك الشوارع ورفع كفاءتها.

وتفقد محافظ الأقصر منطقة نجع الصياغ بالسواقي للوقوف على مستوى النظافة، موجها تعليماته بضرورة الاهتمام برفع القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، واختتم المحافظ جولته، بتفقد المسار الدائري لمعبد الكرنك.