محافظ أسوان: تنفيذ 2000 مشروع داخل قرى المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه يتابع مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لزيادة وتيرة العمل بمختلف المشروعات داخل القرى المستهدفة، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن عدد المشروعات الجارية ضمن المبادرة بلغت نحو 2000 مشروع بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة، وهى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 31 قرية رئيسية، و100 قرية فرعية، و380 نجع وكفر وعزبة.

وأضاف اللواء "كمال"، أنه سيعقد اجتماع تنسيقى بين كافة الجهات المعنية للوقوف على آلية تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مع سرعة تلافى مختلف الملاحظات بمشروعات المرحلة الأولى وفقاً لإستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة بنهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

وقال المحافظ: هدفنا الرئيسى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة ، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة لها بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الانتهاء منه، ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة له.