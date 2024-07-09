اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والأردن فى العاصمة الإدارية الجديدة غدا

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:33 م
مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والأردن فى العاصمة الإدارية الجديدة غدا وزير الخارجية ووزير شئون المصريين فى الخارج بدر عيد العاطي
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل وزير الخارجية ووزير شئون المصريين فى الخارج السفير دكتور بدر عيد العاطي، الاربعاء، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.


فى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تجرى جولة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو الجارى.

 

وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن ليف تلتقى المسؤولين الحكوميين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.

 

وأضاف البيان أن جولة مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى ستشمل الإمارات، ومصر، والأردن، وإسرائيل، والضفة الغربية.. كما تجرى مناقشات إضافية بشأن فترة ما بعد انتهاء الحرب بطريقة تبنى سلامًا وأمنًا دائمين.







وزير الخارجية

الاردن

ايمن الصفدى

الخارجية الأمريكية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة