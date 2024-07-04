وزيرا خارجية أمريكا والأردن يبحثان التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي، التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي، أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني ناقشا خلاله الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح المحتجزين ويوفر خارطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب في غزة، فضلاً عن السماح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وتابع البيان، أن الجانبين بحثا أيضًا مرحلة ما بعد الصراع والجهود الدبلوماسية لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، شكره للأردن على قيادته في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة عبر الممر البري الأُرْدُنّيّ وعمليات الإنزال الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة والأردن.

وشدد بلينكن، على التزام الولايات المتحدة المستمر بإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.