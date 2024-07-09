عشرات الشهداء والجرحى فى اليوم الـ 277 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 277 على التوالى، بغارات وقصف مدفعى استهدف عدة مناطق فى القطاع، عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 أشخاص جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 6 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة مهنا شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.

واستشهد 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنطقة اللبابيدي شمال مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي مناطق غرب مدينة رفح جنوب القطاع، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.

وانتشلت طواقم الإسعاف طفلا وعددا من الجرحى من منزل تعرض للقصف في شارع النفق بمدينة غزة.

وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني، عن أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى، بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت المصادر، إن النازحين فى المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، مما عرضهم لخطر جسيم.

وتعرضت المناطق الغربية لحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة للقصف المدفعي وإطلاق النيران، من قبل الطيران المروحي "الأباتشي".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38 ألفا و193 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87 ألفا و903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.