رئيس جامعة حلوان يلتقي محافظ الجيزة لتطوير وتجميل ميادين المحافظة

محمد صبحى

التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالمهندس عادل النجار محافظ الجيزة في زيارة رسمية لمقر المحافظة، وقد هنأ الدكتور قنديل المحافظ على ثقة القيادة السياسية في تعيينه بهذا المنصب المهم.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، حيث تم مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل عدة محاور أساسية منها تطوير وتجميل ميادين المحافظة والمنشآت الحيوية بها ودراسة إمكانية تقديم تخفيضات لسكان مدينة فيصل والهرم والمناطق المحيطة بـ نادي جامعة حلوان فرع الهرم بكلية التربية الرياضية، كما تم بحث آليات تطوير كلية التربية الرياضية بالهرم بالتعاون مع المحافظة، ودراسة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية على سور كلية التربية الرياضية.

حضر اللقاء من جانب الجامعة كل من الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بنين والدكتور عبد اللطيف صبحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد بلال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة لما فيه من مصلحة للمجتمع المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.