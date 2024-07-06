رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

محمد صبحى

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام استقرار وبناء و وتقدم ورخاء.

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان بمناسبة العام الهجرى الجديد أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بالعام الهجري الجديد 1446هــ اليوم السبت 6 يوليو 2024م عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مندوبا عن رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية.

وكانت قد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم امس الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.