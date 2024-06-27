اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

السيد قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير

الخميس، 27 يونيو 2024 10:42 ص
السيد قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان
كتب - محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والاعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور قنديل على أن الرؤية التطويرية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المكانية والأكاديمية، وأهمية توفير فرص تدريب للطلاب في مختلف التخصصات.

كما تم التركيز على الاستثمار في الطلاب من خلال تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية ثم الدولية، ومناقشة إنشاء شركة لتقديم الخدمات الرياضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادى على ضرورة استكمال الخدمات لأعضاء النادي وتنظيم حفل افتتاح لها لعمل تسويق لهذه الخدمات وتدشينها والإعلان عنها.

واستعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى، الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخراً مثل مشروع نادي الطفل، كما تم استعراض البرامج والمشروعات ومن بينها برنامج الرحلات اليومية ومشروع المخترع الصغير.

وناقش المجلس آلية توجيه الدعوات لأعضاء مجلس إدارة النادي وإجراءات عقد اجتماع جمعية عمومية، كما تم مناقشة الخطة المعدة لتسعير الخدمات وتحديد أسعار العضوية.

كما تم استعراض خطط إنشاء أكاديميات للريشة الطائرة وألعاب القوى، ومناقشة إجراءات إشهار فروع النادي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تنفيذ هذه الخطط لتطوير النادي وتعزيز دوره في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي.







جامعة حلوان

نادى جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

السيد قنديل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة