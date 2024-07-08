محافظ الجيزة يتفقد جودة الخدمات الصحية بمستشفى أبو النمرس المركزى.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد الجاري إنشاؤه، ومن المقرر تدعيمة بـ46 ماكينة غسيل كلوي حديثة لخدمة المرضي، وكذا تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات، ومراجعة الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للوقوف على جودة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

واستمع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية على خريطة وآليات العمل بالمنظومة الصحية لوضعه ضمن أجندة أولويات العمل اليومية، في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن جولته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات الصحية على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.



محافظ الجيزة يتفقد جودة الخدمات الصحية بمستشفى أبو النمرس المركزى



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزى



محافظ الجيزة يتفقد جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى أبو النمرس المركزى