اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن مصروفات الصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين لعام 2025

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:27 ص
وزارة التعليم تعلن مصروفات الصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين لعام 2025 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات الصف الأول الثانوي للطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025، موضحة أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 245 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2017، يسدد الطلاب المقبولون بهذه المدارس التالى:-

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري.
- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول ويعفى طلاب المدارس الرسمية ، والرسمية للغات ، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً ، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه مصري ، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem . يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.

ـ يتم سداد قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا
المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة إذا تم التحويل من المدرسة بعد بدء السنة الدراسية .

وحددت الوزارة نظام الامتحان، موضحة أنه يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط،.

- ويسمح لفئات الطلاب الآتية أداء الاختبار في يوم آخر يحدد لهم وهم: الطلاب المتخلفون عن موعد اجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية نتيجة لعطل ما أثناء عرض أداء الامتحان أداء الاختبار.

- يتم قبول الطلاب بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقاً لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول اولاً تطبيقاً لترتيب رغباتهم ثانياً .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت التقدم للمدارس من 7 يوليو الجارى حتى 31 من نفس الشهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد

فتح باب التقدم لطلاب الإعدادية بمدارس المتفوقين

التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2025

التقدم لمدارس stem

شروط التقدم لمدارس سيتم 2025

مصروفات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2025



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