وزارة التعليم: امتحانات الثانوية للطلبة المكفوفين والمتفوقين سارت بشكل منضبط

محمود طه حسين

أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) بإجمالى عدد (1645) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.



وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، كما يؤدى طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.