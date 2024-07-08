محصول عباد الشمس بالمنيا.. يساهم فى دعم الاقتصاد ويستخرج منه زيت الطعام

المنيا - حسن عبد الغفار

تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من الزراعات غير التقليدية والتى تساهم فى دعم الاقتصاد القومى، ومنها ما يتم تصديره للخارج، مثل البطاطس والثوم الصينى، ومن بين تلك الزراعات التى إنتشرت مؤخرا فى مراكز شمال المنيا، وخاصة مركز بنى مزار ومغاغة، محصول عباد الشمس، أحد المحاصيل الهامة التى تدخل فى اهم الصناعات الاستراتيجية وهى صناعة الزيوت.

ويعتبر زيت الطعام المصنع من عباد الشمس، أحد أنقى الزيوت، ويسعى كثير من المزارعين بالمحافظة خلال الموسمين الماضيين إلى التوسع فى زراعة محصول عباد الشمس، حتى امتدت إلى مراكز شمال المحافظة ومنها مركز المنيا، ويزرع عباد الشمس فى الأرض الطينية والصحراوية.

قال ناصر فرغلى، أحد المزارعين، إن محصول عباد الشمس يعتبر محصول استراتيجى مثل باقى المحاصيل الهامة مثل القمح،وتعد محافظة المنيا بين المحافظات التى تهتم بزراعة القمح وتتوسع في زراعته خلال الفترة الماضية، و يبدأ زراعة المحصول فى شهر مارس، ويتم حصاد المحصول فى شهر أغسطس، وتكمن أهميته فى استخراج الزيوت، كذلك يستخرج منه اللب الذى ينافس اللب الأسود أو السورى.

واضاف ناصر قائلا: إن عباد الشمس يتم زراعته على 3 عروات وأهمها العروة المبكرة والتى تتم زراعتها فى شهر مارس، حيث يأخذ الفدان من 4 إلى 5 كيلو بذر فى حالة الزراعة اليدوية.

واوضح رجب محمود أحد المزارعين أن زراعة عباد الشمس تتم فى خطوط ولابد من وجود أبعاد ويحتاج إلى مياه رى غزيرة فى بداية زراعته، ومن الممكن زراعة محصول عباد الشمس عقب محصول القصب وبذلك لا يحتاج المحصول الخدمة للأرض المنزرع به، كما يتم زراعته أيضا تحميلا على محصول الطماطم وذلك لحماية الطماطم من الصقيع فى فترة الشتاء.

واستطرد قائلا إن أهم مميزات محصول عباد الشمس إنه يتم زراعته داخل أى زراعات سواء كان قصب أو طماطم أو بطيخ أو أى محصول من خلال زراعته على مصاطب وتتركز زراعته فى مراكز وجه بحرى بالمحافظة، وذلك لانتشار مناحل العسل وكذلك الزراعات المختلفة.ويدخل فى الكثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت ويعد زيت عباد الشمس من أجود أنواع الزيوت فى العالم.

ولفت قائلا أنه فى حال زيادة المساحة المزروعة من عباد الشمس، فإن ذلك يعود على الاقتصاد، الذى سيدفع القطاع الخاص لانشاء مصانع تعمل على توفير فرص عمل للشباب لاستخراج الزيوت، بالاضافة أنه فى موسم الحصاد يوفر المحصول فرص عمل كثيرة سواء من خلال التقطيع أو التحميل أو أعمال النقل، مما يجعل من محصول عباد الشمس اهمية كبيرة، وتعد أرض محافظة المنيا من أجود الأراضى لزراعة المحصول.



محصول عباد الشمس بالمنيا (1)



محصول عباد الشمس بالمنيا (2)



محصول عباد الشمس بالمنيا (3)



محصول عباد الشمس بالمنيا (4)