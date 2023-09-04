شاهد محصول عباد الشمس بالمنيا.. المزارعون: يستخرج منه اللب والزيت

المنيا-حسن عبد الغفار

عباد الشمس.. أحد المحاصيل الهامة فى استخراج الزيوت اللب والذى يزرع فى محافظة المنيا بمساحات ليست قليلة ويعد مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، أهم المراكز فى الزراعة وتوجد به أكبر المساحات والتى تتجاوز تقريبا 170 فدانا، حسب ما قرر المزارعون، وهو احد المحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت، ويعد زيت عباد الشمس انقى انواع الزيوت مع زيت الذرة.

قدم تليفويون "اليوم السابع" تقريرا مصورا من محصول عباد الشمس الذى اقترب موسم الحصاد، وذلك على الطريق الدائرى المؤدى إلى الطريق الصحراوى بمركز بنى مزار، حيث ترى مزارع عباد الشمش منتشرة على الجانبين بمساحات كبيرة جدا، هو المركز الاول فى زراعة محصول عباد الشمس على مستوى محافظة المنيا.

قال حسن إبراهيم احد المزارعين، أن هناك الكثير من المزاعين يزرعون عباد الشمس بين المحاصيل الصيفية وبمساحات قليلة، لكن فى مركز بنى مزار يتم زراعة المحصول بمساحات كبيرة جدا، ونظرا لأن عباد الشمس يتميز بالطول نقوم بزراعة المحاصيل أسفله وخاصة محصول الملوخية واحيانا الكمون والذرة الشامية أيضا.

وأضاف قائلا إن أهمية عباد الشمس تكمن فى استخراج الزيوت المستخدمة فى الطعام وهو نقى جدا، وكذلك استخراج اللب منه، يجد محصول عباد الشمس رواجا كبيرا بين المصانع لاستخرج الزيت منه لذا يتم التعاقد المسبق عليه قبل زراعته

وقال إن عباد الشمس من المحاصيل التى تحتاج إلى خبرات زراعية حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية للفدان، وتلك الإنتاجية تختلف من مزارع إلى آخر، حسب خدمة الارض وطريقة الزراعة لكن، إنتاجية الفدان من عباد الشمش مرتفعة فى أغلب الأحيان، وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ثم طحنه لاستخراج اللب منه ويحتاج الى عمالة كبيرة مما يسهم فى توفير فرص عمل فى فصل الصيف.

ومن ناحية أخرى تولى مديرية الزراعة بالمنيا، اهتماما كبيرا بالمحاصيل الزيتية مثل السمسم والفول الصويا والذرة وعباد الشمس، وتتابع اعمال الزراعة بشكل مستمر لمقاومة الآفات.















