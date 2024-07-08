محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بعزبة رحيل

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، كما وجه بسرعة توفير مياه الشرب النقية لأهالي عزبة رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية، فضلاً عن سرعة تطهير المصرف القاطع المتاخم لبحيرة قارون بنطاق قرية السعيدية.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وعبد الرؤوف محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لشاب مبتور إحدى الساقين والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتركيب طرف صناعي له، إضافة لعرض أحد المرضى على اللجنة الطبية الثلاثية، لتحديد نسبة العجز عنده لبيان إمكانية استمرار صرف معاش والده المتوفى له، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم لشاب مصاب بقطع بالحبل الشوكي، لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة"، بجانب توفير العلاج اللازم لسيدة مسنة مصابة بالتهاب فى الأعصاب، بالتنسيق بين مديرية الصحة ومستشفى التأمين الصحى.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب العمل على توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، إضافة لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لأحد الشباب يعانى من إلتهاب بالعمود الفقري، بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن العمل لتسويق منتجاب المستفيدين بتلك المشروعات.

وبشأن شكوى، أهالي عزبة رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس، بشأن ضعف ضغوط مياه الشرب بالعزبة خلال فصل الصيف، وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بسرعة التنسيق مع مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير مياه الشرب النقية لأهالي العزبة، لحين وضع الحلول الجذرية على أسس فنية وهندسية لزيادة ضغوط مياه الشرب بالعزبة، كما وجهه ـ أيضاً ـ بالتنسيق مع مسئولى مديرية الموارد المائية والري، لسرعة تطهير المصرف القاطع المتاخم لبحيرة قارون بنطاق قرية السعيدية، حفاظاً على نظافة البيئة وصحة المواطنين.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق بشى المراكز والقرى، وسرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لترخيص كشك بقرية الإعلام لشاب من ذوى الهمم يعانى من إعاقة حركية، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.

وفي السياق نفسه، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اليوم، لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله عدد 27 شكوى ومطلباً لأهالي المركز والقرى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بداية الأسبوع الجاري، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 16 شكوى ومطلباً، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

جدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها لأهالي مركزي أبشواي وإطسا شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.