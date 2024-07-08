محافظ الفيوم يشدد على رؤساء المدن بالمرور ومتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الفيوم رباب الجالي

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات والتنفيذيين المعنيين بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بضرورة تكثيف المرور ومتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق التى لم تنته بعد من قبل الجهات ذات الصلة، والعمل على وضع خطة تدارك للمشروعات التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة.



ووجه محافظ الفيوم مسئولى الطرق بسرعة إنهاء أعمال الرصف بطريق إطسا / الفيوم ، وطريق إطسا / قلهانة، وطريق الريان، وكذا الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق جبل سعد / أبشواي، مؤكداً سرعة تمهيد ورصف الطرق المتاحة طبقاً للمعايير التى حددها مجلس الوزراء، موجهاً بتشكيل لجنة لكل مركز من المركزين تضم ممثل عن مجلس المدينة، وممثل عن جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وآخر من شركة دار الهندسة، لمعاينة المشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة"، بالمركزين، للعمل على تلافي ملاحظاتها أولاً بأول، تمهيداً لتسليمها الابتدائي واستعداداً لتسليمها إدارياً، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها دون معوقات.



