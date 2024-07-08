اليوم السابع
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محافظ الجيزة: 3 محطات رفع صرف صحى بأبو النمرس لتحسين مستوى الخدمة

الإثنين، 08 يوليو 2024 02:35 م
محافظ الجيزة: 3 محطات رفع صرف صحى بأبو النمرس لتحسين مستوى الخدمة محافظ الجيزة يتفقد محطات رفع الصرف الصحي الجديدة بأبو النمرس
كتبت – مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القرى بمركز مدينة أبو النمرس، وذلك لخدمة القرى المحرومة في إطار سعي الدولة للنهوض بالبنية التحتية وكل الجوانب المعيشية للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة 32 ألف م3 يوميًا لخدمة أهالي قريتي زاوية أبو مسلم وأبو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة 8 آلاف م3 يوميًا ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع 45  ألف م3 يوميًا، وذلك لخدمة مواطني تلك القرى.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوى ودخول المشاريع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقًا للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية، مشيرًا إلى أن فور الانتهاء من تشغيل المحطات سيتم الأخذ في الاعتبار دراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق استكمالًا لأعمال تطوير البنية التحية بالقرى.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم للانتهاء من الدفع النفقي لإنجاز المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لما تمثله من أهمية كبيرة في الارتقاء بالبنية التحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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محافظ الجيزة يتفقد محطات رفع الصرف الصحي الجديدة بأبو النمرس
 
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محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لمحطات رفع الصرف الصحي
 
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محطات رفع الصرف الصحي الجديدة بأبو النمرس
 
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محطات رفع الصرف الصحي بأبو النمرس
 
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جانب من جولة محافظ الجيزة بمدينة أبو النمرس
 






محافظ الجيزة

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