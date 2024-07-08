اليوم السابع
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نتعهد بإنهاء أزمة الكهرباء.. أبرز رسائل رئيس الوزراء أمام البرلمان (إنفوجراف)

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:46 م
نتعهد بإنهاء أزمة الكهرباء.. أبرز رسائل رئيس الوزراء أمام البرلمان (إنفوجراف) رئيس الوزراء

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جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، العهد أمام البرلمان المصرى فى العاصمة الإدارية، على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصرى فى الفترة المقبلة.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
 
مدبولى2
مدبولى

 

لا يخفى علينا جميعا الصراعات والحروب التى تنشب من حولنا

المصريون أثبتوا أنهم على قدر المسئولية فتحملوا الأزمات والتحديات المختلفة

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الحكومة الجديدة ستضع هموم المواطن فى بؤرة الاهتمام والعمل على حل مشكلاته

تتعهد الحكومة بإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها

العمل من أجل المستقبل مسؤولية الجميع والمصلحة الجماعية للوطن يجب أن تعلو فوق أى مصلحة

تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية

تطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل مختلف المحاور







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