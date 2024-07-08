نتعهد بإنهاء أزمة الكهرباء.. أبرز رسائل رئيس الوزراء أمام البرلمان (إنفوجراف)

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، العهد أمام البرلمان المصرى فى العاصمة الإدارية، على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصرى فى الفترة المقبلة.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:



مصطفى مدبولى



مدبولى

لا يخفى علينا جميعا الصراعات والحروب التى تنشب من حولنا

المصريون أثبتوا أنهم على قدر المسئولية فتحملوا الأزمات والتحديات المختلفة

الحكومة الجديدة حكومة تحديات

مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الإقليمية

الحكومة الجديدة تضع تكليفات الرئيس السيسى نصب أعينها

الحكومة الجديدة ستعمل بكل جد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم

أعضاء الحكومة فى مقدمة الصفوف قولا وعملا لمواجهة التحديات

الحكومة الجديدة ستضع هموم المواطن فى بؤرة الاهتمام والعمل على حل مشكلاته

تتعهد الحكومة بإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها

العمل من أجل المستقبل مسؤولية الجميع والمصلحة الجماعية للوطن يجب أن تعلو فوق أى مصلحة

تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية

تطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل مختلف المحاور