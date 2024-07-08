اليوم السابع
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جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة

الإثنين، 08 يوليو 2024 02:00 ص
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.

وفي السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

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امتحانات الدور الثاني

امتحانات

مواعيد امتحانات الدور الثاني

مديرية تعليم الجيزة

الجيزة




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