أخبار 24 ساعة.. طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها..

وزارة التعليم: الوزير محمد عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل

هيئة الدواء تكشف خدمة جديدة عن توفير المستحضرات الدوائية الناقصة بالسوق

وزير الإسكان يستعرض مقترحات تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية

وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول

محافظ القاهرة: سكان مدينة الأمل لن يدفعوا فارق سعر فى الشقق الجديدة

وزارة التعليم تفحص ما أثير حول تقارب أسئلة الكيمياء مع بعض المراجعات

وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد

وزير الأوقاف يستقبل المفتي ونقيب الأشراف للتهنئة بثقة القيادة السياسية