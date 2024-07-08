اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية
كتب محمود طه حسين

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وزارة التربية والتعليم

حلول الكثافة الطلابية

وزير التربية والتعليم يجتمع مع قيادات الوزارة

الثانوية العامة




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