اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يوليو 2024 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم تفحص ما أثير حول تقارب أسئلة الكيمياء مع بعض المراجعات

الأحد، 07 يوليو 2024 08:26 م
وزارة التعليم تفحص ما أثير حول تقارب أسئلة الكيمياء مع بعض المراجعات وزارة التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على فحص  ما أثير من جانب بعض المعلمين في مادة الكيمياء للثانوية العامة بخصوص تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، حيث يتم التحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء من معلمين أو أولياء أمور، للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حده وعلاقته بأسئلة الامتحان، حيث إن اللجنة المتخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

وأدى طلاب الثانوية العامة السبت 6 يوليو الجارى، امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

 وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجغرافيا سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان كيمياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الكيمياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الكيمياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الكيمياء بالإنجليزى

اجابات امتحان الكيمياء علمى

اسئلة امتحان الكيمياء 2024

اجابات امتحان الكيمياء علمى 2024

اجابات امتحان الجغرافيا أدبى

اسئلة امتحان التاريخ2024

اجابات امتحان التاريخ 2024

امتحان الجغرافيا

اسئبة امتحان الجغرافيا

اجابات امتحان الجغرافيا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة