محافظ القاهرة: سكان مدينة الأمل لن يدفعوا فارق سعر فى الشقق الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليا تطوير جزء من مدينة الأمل -عزبة الهجانة سابقا- بمدينة نصر، على مساحة 10 فدان، ضمن خطط تطوير المناطق العشوائية، ويتم إزالة للعقارات بعد تعويض الأهالى وفقا للبدائل المتاحة وهى التعويض المالى أو العودة مرة أخرى بعد 15 شهرا لنفس المنطقة بعد تطويرها واستلام وحدة سكنية بالمشروع الجديد "مدينة الأمل الجديدة"

وأضاف محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع" أن السكان الذين اختارو البقاء بمشروع مدينة الأمل الجديدة، تسلموا عقود للوحدات البديلة المقرر استلامها بالمشروع، كما تسلموا 30 ألف جنيه بدل إيجار مدة تنفيذ المشروع، وسيتم تسلمهم وحدات بنفس مساحة شققهم التي تم إزالتها، بدون دفع فارق سعر الوحدة السكنية.

وأوضح: السكان الراغبين في العودة للمنطقة مرة أخرى لن يدفعوا أي فروق في أسعار الوحدات الجديدة وذلك تسهيلا عليهم، كما سيتم إنشاء الوحدات الجديدة وبها كل الخدمات والمرافق، على شوارع أقل عرض لها 25 متر.

وأكد محافظ القاهرة، أن توجيهات الرئيس السيسى لا ضرر لأى مواطن بشأن إزالات بعض المناطق للتطوير، على أن يتم التحدث والنقاش مع المواطنين حول طرق التعويض ولن يضار أحد من إعادة التخطيط او التطوير، مؤكدا حرصه الشديد على رضا المواطن والانتظار حتى إيجاد البديل.



