زيارة مفاجأة لوزير العمل للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية

كتبت آية دعبس

فى زيارة مفاجأة، تَفقّد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز ،بمصر الجديدة، والذى تأسس، بقرار جمهورى رقم 932 لسنة 1996.. وتَجّول الوزير جبران داخل معامل ،وأقسام ،وإدارات "المركز" ،للوقوف على الوضع الحالى ،والرؤية المُستقبلية ،ووعد بمواجهة كافة المُشكلات،والمُعوقات،من أجل عودة دور المركز الريادى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ،فى مجال التدريب ،وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشأت الصناعية لمعاونتها فى وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل ،وأضراره فى مختلف القطاعات،والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل،لحماية العامل وأدوات الإنتاج ،تحت شعار "بالوعى نُحقق العمل الأمن "،وبرؤية" أن تُصبح مصر مرجع عربى فى بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية".



وزير العمل يتفقد المركز القومى لدراسات السلامة

كما تَفقّد "الوزير"، مقر مديرية العمل بالقاهرة ،بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية ،وحَثّ العاملين على الإنضباط في العمل ،والإلتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،حيث كان في إستقباله أحمد عزاز مدير المديرية .



زيارة مفاجأة لوزير العمل في المركز القومى لدراسات السلامة



وخلال تفقده "المركز" و"المديرية" إتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين ،وأكد على زيارات مفاجأة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.