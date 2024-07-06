وزير العمل يهنئ الشعب المصرى برأس السنة الهجرية

كتبت آية دعبس

هنأ محمد جبران، وزير العمل، شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى الطيبة، ومصر الغالية نحو المزيد من التقدم والإزدهار، وأن يظل شعبها مترابطا، متماسكا وهو يبني جمهوريته الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن ينعم الله بالاستقرار والأمان على البشرية جمعاء.

وكان قد أعلن محمد جبران ،وزير العمل، عن أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية .

وقال "الوزير" أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ..وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص ،إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد ،والمناسبات الرسمية ،التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024،بشأن هذه الإجازة ،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية،بديوان عام الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج ،للعمل بمقتضاه ،والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.