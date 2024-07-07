أخبار مصر.. الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تحضر بكل هيئاتها أمام البرلمان غدا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد والفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم العام، موضحة أنها تبدأ من 2024/8/4 وحتى 2024/9/3 مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات للالتزام بتنفيذها.