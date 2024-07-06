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الطقس غدا.. شديد الحرارة واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 06 يوليو 2024 01:52 م
الطقس غدا.. شديد الحرارة واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

ومتوقع غدا اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وعن درجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.

 







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