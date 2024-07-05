غدا ميلاد هلال شهر محرم وهذا موعد أول أيامه وبداية العام الهجرى الجديد

كتب محمود راغب

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1446 هجريا ، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

طبقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر المحــــرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا السبــت الموافق 6/7/2024م (اليوم التالي ليوم الرؤية).



يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يومالجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم.

يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعدغروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم السبت 6/7/2024 م هو المتمم لشهــــر ذي الحجــــة 1445هـ، و تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1446 هـ فلكيـــاً يوم الأحـــــــد 7/7/2024 م.