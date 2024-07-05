نصائح من مركز المناخ يجب اتباعها لحماية المحاصيل من ارتفاع الحرارة

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في ظل توالي الموجات شديدة الحرارة في هذا الصيف.

وفى التقرير التالى نتعرف على الرسائل والتوصيات الزراعية :

1- لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان، الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة ووقف الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم.

2- إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

3- فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.

4- فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة وفي حالة وجود اصابات يتم الرش (لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة يتم وضعهم فى الري فى برميل على وش المياه.

5- فحص كل زراعات الأرز خاصة السوبر للإصابة باللفحة وعند وجود إصابات ما بين 5 – 10 % يجب الرش الفوري بالمبيدات الموصى بها (مبيد كيمازد 50 % WP- بمعدل 75 جرام لكل 100 لتر ماء - مبيد اكتيم 75% WP -بمعدل 100 جم للفدان - مبيد بيم 75% WP -بمعدل 100 جم للفدان ... على ان يكرر الرش مرتين على الاقل الاولى عند بداية ظهور الإصابة و الثانية عند طرد السنابل. ويفضل إضافة مادة ناشرة بمعدل 50 سم3 /100 لتر ماء لزيادة كفاءة إستخدام المبيدات.

6- ذرة - قطن - صويا - فول سوداني يجب اضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

7- فحص الاصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

8- مكافحة دودة ثمار القرعيات (خاصة الكوسة) باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5%.

9- الريحان والبردقوش والعتر ، للوقاية من أمراض اعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش باسبوع على الاكثر الرش بالمادة الفعالة فلوتولانيل 25%

10- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى مع التخلص من الثمار المتساقطة حول النخيل.

11- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

12- للتحجيم "الآمن" لثمار ((المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى)) اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

- تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم ( 1 كجم للفدان ) .

-سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو / فدان لاى منهما مع الري ولمدة 2 رية متتالية..

- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء . وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة ، كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة .

13- بساتين المانجو: الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز و الكالسيوم في صورة "الفوسفيت" وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تشقق الثمار بسبب لسعة الشمس.

14-رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.