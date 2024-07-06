مصلحة المواطن أولا.. أهم توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمدن

كتبت - مرام محمد

في الثالث من شهر يوليو الماضي، أدى المهندس عادل النجار، اليمين الدستورية محافظًا للجيزة خلفًا للواء أحمد راشد، وذلك ضمن حركة التغييرات الموسعة التي شملها التشكيل الوزاري الجديد.

وبدأ المحافظ الجديد أولى أيام عمله بوضع الخطوط العريضة لأسلوب إدارته ومبادئه فى العمل وعقد لقاءات موسعة مع مديري الإدارات لاستعراض حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حاليًا للارتقاء بمنظومة العمل، والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الإداري.

والتقى المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لفحص الملفات المتعلقة بالمحافظة في مختلف القطاعات ومناقشة خطط التعامل معها بالصورة التي تحقق الخطة الشاملة للحكومة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

وأكد أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، والذي ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع، موضحًا أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات، خاصه المتعلقة بالبنية التحتية والإهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدى للإشغالات والتعديات.