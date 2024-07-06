سفير السودان ووكيل تعليم الجيزة يتفقدان لجان امتحان الشهادة المتوسطة السودانية

كتبت - مرام محمد

تفقد السفير طيار عماد الدين عدوي مصطفى عدوي سفير دولة السودان بالقاهرة، يرافقه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحان (الشهادة المتوسطة السودانية) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية.

شملت الزيارة لجان مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد عاطف السادات المشتركة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور الوفد المرافق للسفير، الذي ضم كلًا من: المستشار محمد فتح الرحمن مستشار السفارة، والدكتور خضر فيصل المستشار الطبي، والدكتور مرتضى عادل عثمان المستشار الثقافي.

وخلال الجولة، اطمئن الوفد على سير العملية الامتحانية، وخلو الامتحان من أي صعوبات، إذ أدى الطلاب اليوم امتحان مادة التربية الإسلامية، بإجمالي 6030 طالبًا، وتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان، كما تفقد غرفة الزائرة الصحية للتأكد من سلامة وتواجد الإسعافات الأولية اللازمة.

ونقل وكيل الوزارة تحيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل سعيد النجار، للسفير السوداني بالقاهرة ولطلاب الجالية السودانية.

وأكد عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والسوداني واهتمام القيادة السياسية بتوفير أوجه الرعاية لطلاب الجالية السودانية بالجيزة.

ومن جانبه، أثنى السفير على مجهودات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت قيادة أشرف سلومة في تجهيز اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب.