رابط وخطوات التحويل بين المدارس بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

كتبت – مرام محمد

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استقبال طلبات التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2024/2025 إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك حتى الخميس الموافق 15 أغسطس القادم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وضوابط تقديم طلب تحويل للطلاب بمدارس الجيزة.

أولًا: ضوابط وشورط التحويل بين المدارس بالجيزة

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات) (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام)، ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- المديرية غير مسئولة عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق. صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفى حال حدوث خطأ قى تسجيل بيانات الطالب فى الفترة المحددة يحق لولى الأمر تعديل ما تم تسجيله على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب فى خلال الفترة المعلن عنها.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد 16/8/2024 لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

- نتائج التحويلات على مرحلتين الأولى في شهر (8) والثانية في شهر (9) وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة استمارة النتيجة المقبول بها الطالب واستمارة التقدم، وتعتبر من ضمن الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى الإدارة التعليمية فقط.

- على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل فى خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

ثانيًا: خطوات تسجيل طلب التحويل إلكترونيًا

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

2- اختيار أيقونة "التحويلات المدرسية".

3- الضغط على أيقونة "استمارة طلب تحويل".

4- ملء استمارة طلب التحويل، وتشمل:

- اسم الطالب بالكامل.

- الرقم القومي للطالب.

- النوع.

- تاريخ الميلاد.

- محافظة الإقامة.

- العنوان.

- تليفون المنزل.

- تليفون المحمول.

- اختيار نوع التحويل.

- اختيار الجهة المراد التحويل منها، وتشمل تحديد: (المحافظة – الإدارة التعليمية – التبعية – المدرسة – الصف المنقول إليه الطالب – مجموع الطالب).