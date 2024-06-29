مدير تعليم الجيزة: غرفة العمليات لم ترصد أى معوقات داخل لجان الثانوية اليوم

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال "سلومة"، إن عدد الطلاب المتقدمين اليوم لامتحان مادة التاريخ للقسم الأدبى 38315 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.02%، كما كان عدد المتقدمين فى مادة الفيزياء للقسم العلمى 48710 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97.67%.

وأضاف أنه بالنسبة لمدارس المكفوفين فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بنسبة حضور 95.65%، أما بالنسبة لمدارس stem فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بنسبة حضور 100%، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أية معوقات داخل اللجان اليوم.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه. منبهًا على أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، وكذلك لابد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وأشار إلى أن مديرية الصحة بالجيزة شاركت مع مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، إذ تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ، كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ، كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ، كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة السن بمديرية الصحة بالجيزة، والمقدم هانى عماد من مديرية أمن الجيزة، ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة.