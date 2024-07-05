محافظ الجيزة: ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء على رأس أولوياتى

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية.

وشدد على الاهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدى للإشغالات والتعديات، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

وأكد أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع، موضحًا أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.