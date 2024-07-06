لمرضى التهاب المفاصل.. مشروب مفيد وصحي هيساعدك

كتبت مروه محمود الياس

التهاب المفاصل أحد أهم الأمراض المزمنة المزعجة التي تؤثر على حركة ونشاط المريض بها، لها الكثير من الأسباب والأعراض أيضا التي تتمثل في الآلام المزعجة للعضلات والمفاصل التي تصيب المريض بها كما أنها قد تصل حد الإصابة بالالتهابات والتورمات والآلام الشديدة، كل هذه الاعراض تحتاج إلى نمط حياه تغذوي وحركي مختلف كي يتمتع المريض بقسط من الراحة من تلك الأعراض وتخفيفها قدر الإمكان كذلك الحمايه من المضاعفات، هذا ما أكد عليه تقرير نشره في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

النظام الحركي لمريض المفاصل وممارسة الرياضة من أفضل الخطوات التي يمكن أن يلتزم بها ولكن وفقا لتدريب متخصص، كذلك أكلاته ومشروباته تؤثر بشكل كبير على قوة مفاصله وعلى طبيعة تدهور حالته من عدمها، وقد تصل المضاعفات إلى حد تلف المفاصل في الحالات التي يتم فيها إهمال المريض لنظامه التغذوي والحياتي.

الشاي الاخضر أحد أهم المشروبات الصحية الغنية المعروفه التي تساعد على تخليص الجسم من سمومه، واحتوائه على مضادات للأكسدة صحية يعزز من الهضم الجيد والمثالي كذلك يخفف من حدة الألم والالتهاب هذا ما يفيد به مريض المفاصل إذا ما التزم عليه دون إسراف متعمد ودون تفريط.

أوضح التقرير أن مضادات الأكسدة الموجودة في هذا النوع من الشاي المميز والصحي تعمل على الحفاظ على الغضاريف صحية سليمة ويبعدها كل البعد عن التآكل وأن تبلى ببطء، كذلك يساعد الشاي الأخضر على تقليل حدة الالتهابات والتورمات والآلام السريعة المفاجئة التي تصيب مرضى المفاصل فجأة.يحسن الشاي الاخضر من الاسترخاء والهدوء للعضلات والعضاريف وتقليل حدة الشعور بالألم.

ينصح بكوب يومي من الشاي الأخضر معه شريحة من الليمون وملعقة من العسل ويفضل أن يكون دافئا ويتناوله مريض المفاصل للشعور بالهدوء والاسترخاء بعض الوقت.