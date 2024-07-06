تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة على جروبات الغش والتعليم تحقق

محمود طه حسين

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على تتبع الأسئلة المتداولة للثانوية العامة فى مادة الكيمياء للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا والذى يستمر من الساعة 9 حتى 12 ظهرا، وشهدت لجان الامتحان تفتيش الطلاب لمنع دخول أي أجهزة محمول داخل اللجان أو وسائل غش إلكترونى، كما تابعت غرفة عمليات الوزارة بدء الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالى (516918) طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى (192596) طالبا وطالبة، في 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وشددت الوزارة على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أي حالات غش يتم ضبطها.