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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا فى 1986 لجنة سير

السبت، 06 يوليو 2024 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا فى 1986 لجنة سير طلاب الثانوية العامة ــ أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا والذى يستمر من الساعة 9 حتى 12 ظهرا، وشهدت لجان الامتحان تفتيش الطلاب لمنع دخول أي أجهزة محمول داخل اللجان أو وسائل غش إلكترونى، كما تابعت غرفة عمليات الوزارة بدء الامتحانات.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالى (516918) طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى (192596) طالبا وطالبة، في 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وشددت الوزارة على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أي حالات غش يتم ضبطها.

 







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