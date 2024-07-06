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وزارة التعليم: الأسئلة المتداولة لامتحان الكيمياء للثانوية غير صحيحة

السبت، 06 يوليو 2024 08:58 ص
وزارة التعليم: الأسئلة المتداولة لامتحان الكيمياء للثانوية غير صحيحة الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة المتداولة لامتحان الكيمياء قبل بدء اللجنة غير صحيحة، حيث طالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة بعدم الالتفاف أو متابعة صفحات الغش لعدم تعرض اى طالب للمساءلة القانونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة السبت 6 يوليو الجارى، امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 ، والذي يؤديه طلاب الثالث الثانوي الشعبة الأدبية اليوم السبت  6 يوليو، مؤكده أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نشبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجغرافيا سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.







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