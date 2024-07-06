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لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الكيمياء والجغرافيا استعدادا للامتحان

السبت، 06 يوليو 2024 08:00 ص
لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الكيمياء والجغرافيا استعدادا للامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا استعدادا للامتحان الذى ينطلق في التاسعة صباحا، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل مؤمن حيث يتم نقل الأسئلة من خلال مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية إلى اللجان، كما يتم تسليمها إلى رؤساء اللجان من خلال محضر تسليم وتسلم.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالى (516918) طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى (192596) طالبا وطالبة، في 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما يتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وأكدت الوزارة على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، كما تتابع  غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وشددت الوزارة على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أي حالات غش يتم ضبطها.


 







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